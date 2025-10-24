ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията във Варна напомни важни правила на родителите
©
При установени нарушения от непълнолетни под 16 г., административно-наказателна отговорност носят родителите или настойниците, които са допуснали управлението на превозното средство.
Тинейджърите над 16 години могат да управляват ИЕПС само при спазване на следните правила:
движение по велосипедна алея, а при липса – вдясно на пътното платно;
защитна каска;
светлоотразителна жилетка или елементи при намалена видимост;
забрана за превоз на пътници, движение по тротоари и пешеходни зони;
без мобилен телефон или друго устройство по време на движение.
ОДМВР Варна призовава родителите:
информирайте децата си за новите правила и ограничения;
упражнявайте контрол върху ползването на електрически тротинетки;
бъдете пример за безопасно поведение на пътя.
Целта: предотвратяване на инциденти с участието на ученици и гарантиране на тяхната безопасност.
Още от категорията
/
Богомил Николов: Понеже ВиК не може да каже на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%", измисли такса "Водомер"
19:05
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:40
Министърът на транспорта: Директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туризъм
12:29
Собственик на агенция за недвижими имоти: 100 000 евро днес могат за вас да станат 130 000 след три години
10:23
"Ние, потребителите": Търговецът няма право да отстранява етикета или да променя информацията, дадена от производителя или вносителя
10:18
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
09:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.