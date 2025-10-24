Сподели close
Считано от 7 септември 2025 г., влязоха в сила новите изменения в Закона за движението по пътищата, според които е въведена абсолютна забрана за управление на електрически тротинетки и други индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) от младежи под 16 години.

При установени нарушения от непълнолетни под 16 г., административно-наказателна отговорност носят родителите или настойниците, които са допуснали управлението на превозното средство.

Тинейджърите над 16 години могат да управляват ИЕПС само при спазване на следните правила:

движение по велосипедна алея, а при липса – вдясно на пътното платно;

защитна каска;

светлоотразителна жилетка или елементи при намалена видимост;

забрана за превоз на пътници, движение по тротоари и пешеходни зони;

без мобилен телефон или друго устройство по време на движение.

ОДМВР Варна призовава родителите:



информирайте децата си за новите правила и ограничения;

упражнявайте контрол върху ползването на електрически тротинетки;

бъдете пример за безопасно поведение на пътя.

Целта: предотвратяване на инциденти с участието на ученици и гарантиране на тяхната безопасност.