Политическо движение "Социалдемократи" напусна коалицията "БСП–Обединена левица"
Извънредните местни избори в Пазарджик се превърнаха в катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили.
За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта.
Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!
