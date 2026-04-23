Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е съставила списък с ''послушните и непослушните'' страни в НАТО, докато Вашингтон търси начини да накаже държавите, отказали да подкрепят войната на САЩ срещу Иран. Сред страните, които са съдействали на САЩ, е и България, която ''тихомълком е подкрепила американката логистика в Близкия изток'', пише Politico, цитирани от ФОКУС.

Работата по тази схема, включва преглед на приноса на държавите членки към Алианса и подреждането им в различни категории, твърдят трума европейски дипломати и американски служител, от сферата на отбраната, запознати с плана.

Това е поредният знак, че Тръмп планира да изпълни заплахите си към съюзници, които не се съобразяват с желанията му. Освен това, това е още един фактор за оказване на натиск върху Алианса, който пострада от атаките на американския президент.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хагсет изрази подобна идея през декември.

''Моделните съюзници, които се активизират, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските държави и други, ще получат нашата специална благосклонност. Съюзниците, които все още не допринасят за колективната отбрана, ще се изправят пред последствия'', предупреди тогава шефът на Пентагона.

Един от европейските дипломат посочва също, че списъкът с ''послушните и непослушните'' вероятно отразява тази концепция.

Източниците на изданието не са сигурни обаче какви биха могли да бъдат ползите или последиците от изпълнението или изпълнението на желанията на Тръмп.

''Изглежда, че те нямат много конкретни идеи, когато става въпрос за наказване на лошите съюзници. Преместването на войски е една от опциите, но това е основно наказване на Съединените щати, нали?'', смята друг европейски служител.

Има много малко други възможности за ''наказване'' на страните от НАТО, освен изтеглянето на американските войски от Европа, така че всеки потенциален план вероятно би включвал преместването им от една държава в друга. Такова преместване би било трудоемко и скъпо, отбелязва изданието.

Румъния и Полша биха могли да бъдат сред най-големите бенефициенти на тази идея, тъй като и двете страни остават в благоволението на американския президент и биха приветствали увеличаване на броя на американските войски на тяхна територия. България също тихо подкрепи американската логистика в Близкия изток, позволявайки да се използва летището в София за зареждане на американски военни самолети, пише изданието.

Испания и съюзници като Великобритания и Франция отхвърлиха или забавиха отговора на молбите на САЩ за помощ.

По-рано медиите съобщиха, че Белият дом обмисля план за наказване на някои членове на НАТО, които според президента Доналд Тръмп не са помогнали на САЩ и Израел по време на войната в Иран.