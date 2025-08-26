ЗАРЕЖДАНЕ...
Политолог: Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет
"От законодателната програма за втората половина на годината най-важно е приемането на Закона за държавния бюджет. Дефицитът гони 6%, а инфлацията расте. Същевременно ще има социални искания за увеличаване на доходите в социалната сфера. Правителството е изправено пред две несъвместими задачи - да отговори популистки и да увеличи дефицита, което ще доведе до ръст и на данъците или рязане на осигуровки, или да не се поддаде на исканията. Но това ще се пише на сметката на политиците за следващ вот", коментира той.
По думите му ключов ще бъде изборът на Делян Пеевски как парламентарната му група да гласува за членове на Антикорупционната комисия - защото искат тя да се закрие. "Това решение е част от ПВУ, по който е подадено искане за второ плащане, което е забавено в очакване на развитието на казуса с КПК. Европа може да откаже плащане или то да бъде частично", добави Славев.
На свой ред политологът Цветанка Андреева смята, че повишаването на доходите, несъобразено с икономическите реалности, води до последствия, каквито се виждат в Румъния. "Едно продемократично правителство трябва да говори за финансова дисциплина, а не ръст на харчовете. Приемането ни в еврозоната събира все повече подкрепа, а това означава, че сблъсъкът между управляващите и Радев е с резултат 1:0. Президентът беше "набутан" в ъгъла на евроскептицизма. Хората се опасяваха от ръста на цените под влияние на думите на еврозоната. Обществото може да бъде контролирано чрез информация. Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет", подчерта Андреева.
Според нея Антикорупционната комисия е била изобличена, че се използва за трупане на политически активи. "Тя беше мислена при създаването си като част от антикорупционната политика на ПП, под ръководството на Бойко Рашков. Закриването на комисията ще бъде по-естествен изход, в опит да не се обвърже с плащанията по ПВУ", посочи тя.
