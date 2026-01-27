Политолог: Андрей Гюров е безопасен вариант за служебен премиер
Според нея компромисна фигура за повечето политически партии е подуправителят Андрей Гюров. "Не че другите кандидати няма да бъдат обсъждани и не са възможни, но от гледна точка на обществено напрежение и реакции струва ми се, че г-н Гюров би бил един по-безопасен вариант, срещу който може би партиите от текущото мнозинство няма да отправят обвинения“, смята Петкова.
Тя очаква висока избирателна активност заради мащабните протести, подкрепени от хора с различна политическа и идеологическа ориентация. Това е единственият начин за неутрализиране на купения вот, отбеляза политологът. "След такива протести винаги се очаква по-висока избирателна активност. Тези протести се случиха в комбинация с появата на нов лидер, който се заявява като политическа алтернатива. Голяма част от разочарованите и отдръпнали се хора, които не гласуваха на миналите избори, търсят именно такава политическа алтернатива“, обясни тя.
Според Яница Петкова голяма част от избирателите ще припознаят Румен Радев за свой политически изразител. "Той има всички условия да осъществи тази голяма вълна, но зависи от това с какви хора ще се обгради, от екипа му, от хората по места, които са от ключово значение. Зависи и от начина, по който той успява да комуникира с хората. Той все още трябва да отговори на много въпроси относно своето политическо и идеологическо позициониране. Смятам, че има условията да събере подкрепа и вълна, въпросът е да я задържи“, добави политологът.
