Акумулира се икономическо и политическо напрежение. Бюджетът беше просто поводът, а не истинската причина за протестите. Това каза политологът Любомир Стефанов в предаванетонас водещ Ася Александрова.Протестите на практика са срещу начина на управление на страната, допълни той. "Голяма част от недоволството, избило по повод бюджета, се дължи на това, че бюджетът е законът, който формулира политическата макрорамка на управлението в една държава за идната година, която за България е особено интересна от гледна точка на приемането на страната ни в еврозоната“, поясни Стефанов.По думите му бюджетът е успял да направи немислимото – да обедини привидно несъчетаеми политически конкуренти в общ протест. "И работодатели, и работници са еднакво недоволни и протестират срещу бюджета на държавата, което само по себе си е парадокс“, коментира политологът.Според Стефанов нито една от политическите формации няма интерес от предсрочни парламентарни избори. "Не виждам трансформиращ тренд в обществото, който да канализира и да прерасне в политическа подкрепа. Протестът стана масов тогава, когато гражданите разбраха какво им се готви през бюджета. Партии се опитаха да го яхнат, но на протеста имаше хора от много политически формации. Гражданите не искат партиите да им задават тона, а да им зададат решенията на тези въпроси“, подчерта той.Той не смята, че ще се стигне до преструктуриране на управляващото мнозинство в парламента заради продължаващите протести. "Но не се изключва като възможност, разбира се. А опцията предсрочни избори отдаван чука на вратата. Въпросът е кога биха били те. Като че ли предсрочните избори зависят най-вече от ГЕРБ, тъй като те са гръбнакът на това правителство. Кой и дали някой има интерес ще разберем след Нова година. Президентските избори биха били тест, на фона на почти година опит в еврозоната, с всички съпътстващи усещания и реалности за това“, допълни Стефанов.Като политик с дългогодишен опит Бойко Борисов успява да разчита сигналите по-бързо и по-адекватно от своите конкуренти, отбеляза Стефанов. "Той си създава образ на човек, който може да извежда страната от трудни ситуации и да демонстрира държавническо поведение. Много обича да се вживява в това амплоа и както виждате, доста често му се е получавало. Опита и сега да направи този номер и да извади от него всички позитиви. Един от тях е вземане на крачка преднина пред Пеевски. Това е отваряне на вратата спрямо ПП-ДБ“, смята Любомир Стефанов.Това, което според него е притеснило лидера на ГЕРБ, е опитът му от зимата на 2013 г., когато правителството подаде оставка в резултат на протестите срещу високите сметки за електроенергия. "Привижда му се подобен сценарий, който би развалил героичния успех от приемането на България в еврозоната, който той ще си припише самосиндикално“, допълни политологът.