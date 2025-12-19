След поредица от протести, темата за съдебната реформа и честността на изборите отново застана в центъра на обществения дебат. В студиото на NOVA, политологът Румяна Коларова и журналистът от АКФ Бойко Станкушев анализираха дали оставката на правителството променя същността на проблемите в държавата."От това, което наблюдаваме, има точка на пречупване за протестите. София вече се изпразва заради празниците, интензивността намалява, но това едва ли е повод за успокоение на управляващите“, коментира Румяна Коларова.Бойко Станкушев изрази скептицизъм относно състоянието на правосъдието у нас, сравнявайки го с европейски примери. "Във Франция и Италия съдебната система работи - там бяха осъдени бивши президенти и премиери. В България нямаме съдебна система в момента. Имаме магистрати, честни съдии и прокурори, но тези, които са създадени от "дълбоката държава“ и мафията, трябва да бъдат изчистени“, заяви той.Според него основният проблем е липсата на справедливост: "Хората не протестират срещу празни хладилници, а срещу мафиотската симбиоза“.Румяна Коларова обаче постави въпроса за механизма на промяната: "Как ще бъдат избрани тези "чисти хора“? Големият въпрос е доколко съдебната система ще се подаде на гражданския натиск и дали ще има консенсус за избор на нова парламентарна квота във ВСС“.Дебатът се пренесе и върху правилата за провеждане на изборите. Станкушев защити машинното гласуване, цитирайки примери за манипулации с хартия. "В едно видинско село от 322 гласували, 143 бюлетини са недействителни. Без машини и без истински наблюдатели във всяка секция, ще се възпроизвежда старото положение“, подчерта той.От своя страна Коларова изрази мнение, че машините не са панацея. "Машините нищо не решават, решава контролът от хора. В цяла Европа, с изключение на един район в Брюксел, няма машинно гласуване, а има преброителни центрове. През 2021 г. 15% от избирателите не отидоха да гласуват, защото ги беше страх от машините“, обясни политологът.В края на разговора Румяна Коларова направи паралел с протестите от 1997 г. "Тогава силата на протеста беше визията за бъдещето. На сегашния протест му липсва именно това - той е фиксиран върху критиката на настоящето и липсва базов консенсус за пътя напред“, заключи тя.Бойко Станкушев обобщи, че голямата новина е националният обхват на недоволството: "Протестите вече не са само на "жълтите павета“, те са в цялата страна и хората говорят в един глас за своите приоритети и ценности“.