Румен Радев няма да бъде твърде активен по време на предизборната кампания, по-скоро ще действа така, както и сега. Явно идеята е той да продължи да се държи президентски – малко отгоре и леко дистанцирано. Защото, ако влезеш на калния партиен терен, това се отразява. Това каза политологът от "Тренд" Димитър Ганев.
По негови думи Радев ще използва политическия капитал, който натрупа като опонент на Пеевски и Борисов.
Ганев цитира последното проучване на "Тренд", което сочи, че 1/3 от вота ще отиде при Радев.
По негови думи от Радев няма да чуем за евентуални партньорства, защото всяко едно такова би му затворило електорални врати. "Неговата формация опитва да отвори максимално ветрилото", допълни той пред NOVA NEWS.
По отношение на БСП и рокадите там той каза, че партията е изпратила ясно послание по време на конгреса - радикална промяна. Настоящото ръководство дава най-големи шансове за влизане в НС.
Ганев смята, че правителството на Андрей Гюров се свързва най-вече с ПП-ДБ. И заради това имиджова щета, свързана с този кабинет, ще бъде за сметка на коалицията, допълни той.
