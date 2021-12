Политолог: Убиха жена с камъни на улицата, а те бранят мусаката

© Кабинетът "Петков" ще падне в момента, когато се появи политическа алтернатива. Това коментира политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".



"Имат половингодишен административен опит, имат и университетската база, но въпросът е имат ли политическата воля на истински реформатори или са подставени лица, родени от пиара на служебното правителство. Виждате колко бързо се мени политическата реалност – довчера носеха легитимността на промяната, но днес те са просто единствената възможна управленска алтернатива", коментира тя.



Според политическия PR експерт Нидал Алгафари, кабинетът "Петков" има потенциал да се справи с кризите, но ще му е нужно време.



"Тези момчета в момента шляпат. Трябва им малко време, за да започнат да стъпват. Ще направят всичко по силите си и смятам, че Асен Василев – мозъкът на операцията, ще се справи. Не се ли справят, цялата държава ще се разпадне", заяви Алгафари пред Bulgaria ON AIR.



Андреева предрече обаче и друг сценарий, в който кабинетът "Петков" ще се разпадне – ако президентът Румен Радев оттегли доверието си.



"Радев може да ги жертва още пролетта", смята политологът. "Новите министри ще се еманципират от президента, а самият Радев не иска да бъде ментор по време на кризи", контрира политическият PR експерт.



"Когато в България е убита жена с камъни на улицата, няма никаква реакция сред управляващите. Чета пост на вицепремиер, който брани мусаката и предлага споделения душ, вместо да коментира горещи и болни теми. Между мусаката, шегата и драмата на деня властта като че ли отсъства", отбеляза Цветанка Андреева.



По думите ѝ България е взела спорна позиция по най-болната тема – с НАТО. "Искат директно да минат на страната на руския интерес, това са много големи разломи", посочи тя.



"Това е заиграване с властта – да се опазиш. Не може и с НАТО, и с Русия, но им трябва време, за да усетят накъде клонят везните. Да, определили сме се като част от НАТО, но от другата страна стои огромна армия. Дали сме готови да тръгнем на битка?", пита риторично Алгафари.



Относно мораториума върху цените на електроенергията политическия PR експерт обясни, че кабинетът на Кирил Петков е осъзнал, че се намира в месомелачка и затова е предприел отлагане на решенията, докато се прецени какво е правилното.



"Трябва им време, за да си направят елементарните сметки", подчерта Алгафари. Според Андреева обаче решението на правителството е било повлияно от лобистки инстереси, а "между мусаката и шистовия газ има голяма връзка".



Двамата гости в студиото на "Денят ON AIR" коментираха и очаквания "щурм" на Народното събрание от симпатизанти на "Възраждане" на 12 януари.



"През годините сме се нагледали на подобни образи в лицето на Волен Сидеров и други екзотични лица. Но този път е по-различно, защото се използва Ковид. Тук вече властовите институции трябва да си влязат в ролята, това е и удар срещу обществото. В подобен момент държавата не бива да допуска подобно нещо", категорична бе Андреева.



"Започват да правят циркове. Такъв тип циркове винаги е имало и ще ги има. Печелиш по-крайни избиратели, след което изчезваш от политиката", коментира Алгафари.