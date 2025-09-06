ЗАРЕЖДАНЕ...
Политолог: Въпреки геополитическото разделение българите често намират единство в каузи
"В последните две години работя по проект, който се нарича Share society ("Споделено общество“). Той изследва доколко едно общество е сплотено или разделено. България не е Испания, където има баски и каталунци с тежки етнически и културни конфликти, водещи до желание за автономия. България не е и Белгия, където съществува лингвистично разделение. В този смисъл страната ни не е тежко разделена по демографски причини. Но геополитическият фактор – още от времето на Съединението до днес – винаги е съществувал в различни форми. Именно геополитическата линия е тази, която води до сериозно разделение в българското общество – между прозападната и източната ориентация. След Съединението тя имаше един характер, а в ерата на социалните мрежи и информацията придобива друг, но интензитетът остава същият“, обясни тя.
"Българското общество е сериозно разделено по тази линия, въпреки че няма предпоставки за такава тежка поляризация в обществото, каквато наблюдаваме“, добави политологът.
Д-р Йовчева все пак подчерта, че въпреки това българското общество често успява да се обедини: "Макар и разделено, то много често намира сили за солидарност – около каузи, свързани с помощ при бедствия или в моменти на спортни успехи.“
