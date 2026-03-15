Голяма част от качествата и недостатъците на българската народопсихология се коренят във Възраждането. Тази теза изложи в предаването "Операция История" бившият преподавател във Военната академия полк. Йордан Костадинов - познавач на българската история и народопсихология."По време на Възраждането възниква и мисълта, че преклонена главица сабя не я сече. Това в психологията се нарича конформизъм. Да изоставиш едно мнение и да приемеш друго. Тук вече въпросът е да осъзнаеш тежестта на другото, дали е по-лошо от твоето или не", подчерта специалистът пред ."Трудно ми е да бъда оптимист, когато виждам как всеки следващ ден е по-лош от предишния. Имам предвид състоянието на нещата в моя Кюстендилски край, където живея - как една прекрасна земя, която е дала най-хубавите череши на тоя свят, се опакова с фотоволтаици. Когато нашите поколения няма да знаят какво е ябълка, какво е череша, дали ще ни проклинат или прославят? Винаги съм си задавал такива въпроси", сподели полк. Костадинов.