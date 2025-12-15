Поради немарливост: Осъдиха двама медици от Сливен за смъртта на дете
Лекарките са признати за виновни от Окръжния съд, че в нощта на 23 срещу 24 септември 2020 г. в Сливен, по време на дежурство, "при независимо съпричиняване и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, са причинили смъртта на малолетно дете“, се посочва в мотивите на съда, предаде БНР.
Неправилно назначено лечение и ненавременна консултация със специалист са довели до фаталния край на детето, което към този момент не е навършило две години. За извършеното престъпление съдът наложи на всяка от подсъдимите условна присъда от шест месеца с тригодишен изпитателен срок.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд – Бургас в 15-дневен срок от датата на постановяването ѝ.
