Reuters.
Източници съобщиха на изданието, че Exxon обмисля варианти за придобиване на активите на Лукойл в Казахстан, където американската и руската компании имат дялове в находищата Карачаганак и Тенгиз.
Chevron също проучва варианти за тяхното придобиване.
Освен това, Exxon може да обмисли подаване на оферта за придобиване на находището West Qurna 2 в Ирак, което се експлоатира от Лукойл. Американската компания беше дългогодишен оператор на друг проект, West Qurna 1, но се оттегли от него миналата година.
Ексон отказа искане за коментар по въпроса.
"Лукойл" притежава три рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в Съединените щати.
Според данните от миналата година, чуждестранните активи на компанията произвеждат около 0,5% от световния петрол.
В понеделник стана известно, че американската петролна компания Chevron проучва възможността за придобиване на международните активи на руската "Лукойл“.
Отбелязва се, че Chevron обмисля придобиването не на цялото портфолио на Л"укойл", а само на онези активи, където американската компания вече се припокрива с руския петролен гигант.
Пореден американски играч с апетити да закупи активите на "Лукойл"
©
Още по темата
/
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
18.11
Още от категорията
/
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура е в основата на високата им задлъжнялост
20.11
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бивш социален министър: Проблемният фонд в социално-осигурителнат...
22:31 / 20.11.2025
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. С...
21:11 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.