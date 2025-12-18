Пореден мащабен протест срещу Бюджет 2026: Граждани се събраха в "Триъгълника на властта"
©
Тогава първо беше отново внесен проектът, който предизвика недоволството и оставката на кабинета, а след това беше отхвърлен.
Протестиращите обявиха, че искат съдебна реформа и борба с корупцията и машинно гласуване.
Очаква се към 19 часа към демонстрацията да се присъединят и протестиращите срещу Сарафов пред Съдебната палата.
Още по темата
/
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
21:22
ПП-ДБ: Протестът остава!
17.12
Костадинов: Ситуацията е меко казано абсурдна! Оказва, се че като първа точка се приема същия този бюджет, който стана причина за падане на правителството
17.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
14.12
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
12.12
Още от категорията
/
Създават фонд, който да осигури финансова подкрепа за поддържане на редовни полети до Летище Варна
16:16
МЕЧ на консултации при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
13:43
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.