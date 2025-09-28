ЗАРЕЖДАНЕ...
Пореден протест в Плевен заради безводието
© Bulgaria ON AIR
С шествие по улиците на града до сградата на общината недоволните настояха за адекватни мерки за справяне с водната криза.
Въпреки обявените от държавата мерки, жители на Плевен обвиняват институциите в бездействие и настояват виновните да понесат наказания. Хората са категорични, че протестите ще продължат, докато проблемът не бъде решен.
Пред Bulgaria ON AIR експерти се обединиха, че Националният борд за водите няма да реши стратегическия проблем на държавата. Според тях лошата инфраструктура в сектора е една от основните причините за кризисната ситуация с водата у нас.
Още по темата
/
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да премахнем годините на бездействие
19:07
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
25.09
Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, където водоподаването е поставено под сериозен риск
25.09
Зафиров след заседанието на Националния борд по водите: Има цели области, които са лишени от европейско финансиране
24.09
Още от категорията
/
Процедурите с ботокс са добре познати в естетичната медицина, но имат приложение и в офталмологията
27.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.