Задържаха мъж и жена в свищовското село Царевец, които са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеоматериалите. Двамата са задържани тази сутрин в село Царевец при акция на ГДБОП и международни служби.По първоначална информация двамата са имали импровизирано филмово студио в гараж и стопанска сграда, където са открити кожени дрехи и инструменти за мъчения. Изтезанията се осъществявали и заснемали в бащиния имот на 53-годишния Детелин Аврамов, а видеоматериалите се търгували. Аврамов е задържан, а заедно с него и 53-годишна жена, като се проверява нейното съучастие в издевателствата, предаде bTV.От прокуратурата отказаха коментар с уточнението, че повече информация по случая ще бъде изнесена утре на съвместен брифинг между ГДБОП и държавното обвинение. Двамата са задържани за 24 часа.От близо 15 години насилието над животни е престъпление. Катализатор за промяната беше жестокостта към кучето Мима от Дряново, чиито лапички бяха отсечени през 2010 г. До този момент жестокостта към животни подлежеше само на административна санкция.Сега за насилието над животни следят две институции. Българската агенция за безопасност на храните отговаря за хуманното отношение към животните. МВР разследва случаите на жестокост.Припомняме, че през март месец миналата година друг случай на жестоко мъчение и убийства на животни, записвани и изпращани на клиенти срещу пари, разтърси страната. Обвиняемите Габриела Сашова и Красимир Георгиев се изправиха пред Софийски градски съд на 16 януари тази година по три обвинения – за жестокост към животни, за участие в организирана престъпна група и за пране на пари.