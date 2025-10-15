Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За поредна тапа на АМ "Тракия" съобщават пътуващи. Задръстването отново в близост до ремонта край Ихтаман. 

Километричната тапа се е образувала в посока Бургас. 

Припомняме, че заради ремонтите пътуващите ежедневно прекарват часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел.

Шофирайте внимателно!