За поредно жестоко задръстване на АМ "Тракия" в посока Пловдив, съобщават очевидци в социалната мрежа, научи. Шофьори информират, че тапата започва от 18-ти километър, а според популярно приложение периодът за преминаване отнема около 1 час.През целия ден шофьори използваха социалната мрежа, за да успокоят пътуващите, че обстановката по АМ "Тракия" е спокойна и се преминава без напрежение. Ситуацията рязко се променила в последния час.