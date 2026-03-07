"Опорни хора" посланикът на Иран - негово превъзходителство Али Реза Ирваш.
На въпрос на Ганиела Ангелова България цел ли е на Иран и притесняват ли ги самолетите на софийското летище посланикът отговори: "В момента българският народ се притеснява заради присъствието на тези самолети в София. Това не е войната, която българският народ води... Той много добре знае, че войната не е хубаво нещо. И в момента се води неравна битка между едните и другите".
"Със сигурност неприсъствието на тези самолети тук ще премахне тревогите на българския народ", посочи още н. пр. Али Реза Ирваш пред Bulgaria ON AIR.
"Аз се опитвам да разбера тревогите на българите и така да ги предам, че в моята държава да не се създаде недоразумение, че българският народ е съучастник. В момента няма такова усещане... Сигурен съм, че натискът от страна на обществеността ще доведе дотам, че тези самолети да бъдат премахнати оттук, а българският народ да няма усещането, че е съучастник в кръвопролитията срещу иранския народ", каза още дипломатът.
Иранският посланик бе категоричен, че Иран няма да се предаде под натиска на Израел и Съединените щати. И допълни, че целта не е започване на война, а излизане от конфликта с дипломация.
"От самото начало нашите атаки не са били насочени към съседните държави и техните народи. Нашите атаки бяха насочени към американските бази, които се намират в тези държави. Естествено е, че когато биваш нападан от една страна, да отговаряш на тези атаки. Винаги сме изразявали съжаление, че тези бази се намират на територията на наши стари приятели и братски народи", заключи н. пр. Али Реза Ирваш.
Посланикът на Иран: Няма пряка опасност за България!
