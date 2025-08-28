ЗАРЕЖДАНЕ...
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
"Фокус" припомня, че обезщетенията за болест и майчинство се изплащат до 10 работни дни след постъпването в НОИ на коректни данни от лекарите и от осигурителите.
Обезщетенията, отнасящи се за периоди по-дълги от един месец, се изплащат до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Посочените дати са датите, на които сумите постъпват по банковите сметки на бенефициентите.
