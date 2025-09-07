ЗАРЕЖДАНЕ...
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе
©
Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста. Това реши вчера Окръжният съд в града. Сред задържаните е и 15-годишен непълнолетен, за когото такава мярка се налага само в изключителни случаи. Докато родителите им отхвърлят вината, един от обвиняемите твърди, че те са били провокирани.
Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ и на четиримата обвиняеми за побоя над старши комисар Николай Кожухаров. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект, след като са разбрали, че срещу тях стои директорът на полицията, пише NOVA.
Подчертано беше, че нападението е извършено на публично място, пред множество свидетели, сред които и деца. От репортажа става ясно, че освен семейството на комисар Кожухаров, свидетели на инцидента са били и неговият съсед Георги Димитров, детето му и съпругата на полицая.
Пред медиите в съдебната зала един от обвиняемите, Кирил Гочев, представи различна версия за случилото се. Той твърди, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била по-шумна. Според него, съседът на полицейския шеф се е стреснал, изскочил е пред автомобила и е започнал да ги псува. "Казвам, че не ми се занимават с проблеми, извиняваме се, при което единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят“, заяви Гочев.
Още по темата
/
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
06.09
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
06.09
Внасят иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
06.09
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
05.09
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
05.09
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
05.09
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
05.09
Още от категорията
/
Министърът на правосъдието пред паметника на ген. Вазов в София: Днес отдаваме почит на един изключителен българин и пълководец
06.09
Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един по отделно със собствени усилия
06.09
Внесоха обвинение срещу шофьора, който се вряза с колата си в заведение в Разград и уби на място трима души
06.09
"Продължаваме Промяната":Съединението е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.