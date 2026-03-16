Последни работни дни за настоящото 51-во Народно събрание. На този етап плановете са депутатите да излязат в отпуск по време на предизборната кампания заради извънредния парламентарен вот. Кампанията започва точно в полунощ в петък, 20 март.До тогава една от основните задачи пред народните представители е да приемат удължението на удължения бюджет. Практиката до момента показва, че при достатъчно важна тема, те биха могли да провеждат извънредни заседания и по време на кампанията. Изборите са на 19 април.