ЗАРЕЖДАНЕ...
Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВР в Русе
© NOVA
Припомняме, че днес и четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Ст. комисар Николай Кожухаров се изправиха пред съда в Русе.
Съдът е приел аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването, доказателствата са достатъчно ясни и категорични и от тях може да се направи обосновано предположение за авторството на извършителите и тяхната изключителна висока обществена опасност, поради което е уважил искането и е определил постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо всеки от обвиняемите.
По неофициална информация ст. комисар Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние. От прокуратурата съобщават, че престъплението се отличава с изключителен цинизъм и дързост.
В.И.- на 19 години, К.Г. - на 18 години, Ж.К. – на 18 години и С.А. – на 15 години са привлечени в качеството на обвиняеми за престъплението по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК - хулиганство, извършено при условията на съизвършителство, което се изразява в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували и обиждали лицата, които са се опитали да спрат действията им - директорът на ОД на МВР – гр. Русе и негов съсед – Г.Д. – на 36 години, като безпричинно са им нанесли множество удари по крайниците и тялото.
Обвиняемите Ж.К. и С.А. са привлечени като обвиняеми и за престъплението по чл. 131, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 т. 12 вр. чл. 128, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК - причиняване на тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето на комисара, което е опасно за живота му. Побоят е нанесен от извършителите с ясното съзнание, че пострадалият е действал като полицейски орган, тъй като с цел да прекрати побоя над Г.Д. пострадалият се е представил като полицай - Директор на ОД на МВР – гр. Русе.
Определенията на ОС – Русе, с които по отношение на четиримата обвиняеми са взети най-тежките мерки за неотклонение, подлежат на обжалване пред Апелативен съд – В. Търново. Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.
Още по темата
/
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
17:14
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
16:49
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:31
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
05.09
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
05.09
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
05.09
Още от категорията
/
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
05.09
Проф. Савов: Деца се вербуват да станат киберпрестъпници, зачестяват и случаите на самоубийства на млади хора
02.09
Адвокатът на Паскал: Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства
02.09
Полицията предупреди за измама с кредити: Поискат ли ти да заплатиш такса, трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама"
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
TheS
преди 1 ч. и 15 мин.
Сега ще им разцепят малките фунийки, ще бъдат лични компаньонки на някой връзкарски мангал
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.