ЗАРЕЖДАНЕ...
Пострадалите от пожара в Българово могат да получат до 5000 лева, ако единственото им жилище е било засегнато от пламъците
©
От днес в общината се приемат заявления с опис на щетите. Предстои и комисия да извърши оглед на опожарените имоти. Най-засегнатите собственици могат да кандидатстват за социална и държавна подкрепа, за да възстановят щетите след огненото бедствие.
Вилата на Митко е напълно разрушена – имотът му е превърнат в руини, прах и пепел.
"Няма нищо, всичко се стопи - климатици, фризери, каквото Ви дойде на ум. То е оборудвано за живеене. Постоянно стоях там, откакто съм се пенсионирал. Дойдохме да питаме какво можем да правим оттук нататък, дали ще ни трябва нотариален акт, защото всичко изгоря", каза Митко Костадинов пред БНТ.
И други собственици на опожарени имоти, като Митко, се наредиха на опашка в кметството, за да подадат молби с опис на щетите. Хората не вярват, че ще получат помощ, защото вилите им не са основни жилища.
"Всичко изгоря! Плащаме си редовно данъци, но в момента едва ли нещо ще получим", коментира Николина Кирова.
"Не очаквам нищо, но ако има някаква помощ, бихме се възползвали все пак. Да ни съдействат да съборим тази стара къща, понеже е опасна", заяви Виолета Георгиева.
"Всичко изгоря до основи. Покъщнина, селскостопанска техника, продукция, електрически уреди, обзавеждане, абсолютно всичко. Само едни голи стени останаха. Около 100 хил.лв. Аз съм смятала вчера пораженията. Да видим и да чуем какво ще ни предложат", каза Мария.
Пострадалите могат да получат до 1914 лв. еднократна помощ и още 3000 лв. от Министерството на труда, ако жилището е единствено.
"В сряда "Социално подпомагане" ще са тук цял ден за тези хора, които не могат да дойдат днес. Цял ден от 8:00 до 17:00 ч. в кметството на град Българово могат да дойдат и да си пуснат заявления в "Социално подпомагане" за помощта при пожарите и вече след това ще се правят огледите на тези частни дворове", коментира Константин Щерионов, кмет на град Българово.
Предстои и оглед на унищожените 4000 дка общинска собственост и разрушена инфраструктура.
Още по темата
/
Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната
17.08
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купуването на противопожарна техника
15.08
Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е като завода за коли на Кирил Петков - без резултат
14.08
Още от категорията
/
Бивш външен министър: САЩ не може да е посредник за мира в Украйна, а страна по споразумението
21:51
Инж. Ангел Попов за младите водачи и контрола върху автошколите: Има системни проблеми в подготовката, това не е нормално
10:47
Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:11
Инж. Бойчо Скробански след влаковата катастрофа в Хасковско: ЖП инфраструктура се нуждае от сериозна рехабилитация
09:28
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
08:24
Столичани: Отсечката, на която Виктор се вряза в автобус със 170 км/ч, често се ползва за дрифтове! Стават уникални катастрофи!
08:22
Възможно ли е да изграждаме неразрушими постройки днес и каква е тайната на римското строителство?
17.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.