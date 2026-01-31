Четири месеца след опустошителния потоп в "Елените“ голяма част от инфраструктурата в комплекса все още не е възстановена. Електричеството, водоподаването и канализацията не функционират, което прави имотите необитаеми.Апокалиптична картина, сякаш стихията е била вчера, а са минали месеци – кал, разруха и празни домове. В къщата на Татяна са останали само тухлите."Калта си изкарахме, искаме ток и вода. Багерите ги наехме ние също. Тук изкарах 7 камиона, отзад десет камиона. Да дойдат електромерите да ни оправят. Това е частно, аз разбирам, че държавата не може тук да дойде да ни помогне", зави Татяна Титова, жител на “Елените" в ефира на БНТ.В опит да се справят сами, жителите поемат разходите по разчистването за своя сметка."Един камион струва около 400 лева, горе-долу толкова. Почистихме мястото и за площ от около 300 квадратни метра платихме 8000 лева. Всички тук ремонтират и искат да продължат да живеят на това място, не искаме да си тръгваме и да изоставяме домовете си", каза Игор, жител на “Елените".Пострадалите семейства нямат връзка със собственика на земята и обявиха, че спират да плащат таксите за поддръжка."Виктория груп" - те са собственици на земята и на тях плащаме такси поддръжка, плащаме и държавния данък. Основният проблем, който ни вълнува, е състоянието на реката. Ние не знаем следи ли някой за състоянието на колектора. Тези въпроси към "Виктория груп" не можем да отправим", заяви Анастасия Гросенко, собственик на къща в “Елените"."Реката минава тук отдолу, колекторът върви. И през аквапарка. Това нещо трябва да се почисти, реката да се изчисти, да бъде дерето чисто. Никой не ходи тук от “Виктория груп". Казват, че държавата трябва да чисти дерето, те не искат да чистят", съобщи Андрей Боюкли.От областната управа заявиха, че месец след бедствието са възстановили тока до трафопоста и водата до входа на вилното селище.“Вътре в цялото селище всичко е частна инфраструктура, държавата не може да възстанови. Там трябва самите собственици и фирмите, които поддържат да възстановят, защото ако ние възстановим, примерно електрозахранването - ще направим много голяма беля. Подземната инфраструктура, кабели и тръбопроводи - всичко е изровено и изкопано", заяви от своя страна Владимир Крумов, областен управител на Бургас.Месеци след стихията "Елените“ остават без ясно бъдеще, а хората – сами срещу разрухата.