Потребителската кошница е поскъпнала с 1 евро за седмица
По негови думи в сравнение със същия период на миналата година - разликата от 4 евро се запазва, като тя изцяло е за сметка на цените на плодовете и зеленчуците. Според него там се наблюдават най-сериозните ръстове.
"През последната седмица се наблюдава стабилизиране на цената на краставиците и известен спад в цената на тиквичките. Запазват се високите цени на пипера. Доматите отбелязват през последната седмица ръст с около 11 евроцента.
На годишна база доматите са с около 28 процента по-скъпи спрямо същия период на миналата година, краставиците с 43 процента, червеният пипер с 12 процента, а зеленият пипер - със 7 процента. При тиквичките поскъпването спрямо миналата година е около 68 процента. Лимоните са приблизително със 70 процента по-скъпи, а мандарините и портокалите - с между 10 и 12 процента. Ябълките са с около 22 процента над нивата от миналата година.
Цената на картофите е с около 31 процента по-ниска на годишна база, зелето - с 29 процента, морковите - с около 3 процента, а лукът - с около 20 процента по-ниско спрямо нивата от миналата година.
Цените на захар, фасул и ориз са под нивата от миналата година, като на международните пазари се отчита леко понижение - при захарта около 4 процента, при фасула - 12 процента, а при ориз - около 2 процента. Брашното и олиото са с около 5 процента разлика спрямо миналата година. Млечните продукти - кашкавал, сирене и масло са с между 3 и 4 процента над нивата от миналата година.
Още по темата
Статистиката с предварителни данни за инфлацията у нас – очаква ръст при храните и услугите от малката кошница
03.02
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
24.01
Още от категорията
/
Здравният министър: Повишаването на цените на лекарствата ще се анализира, ще вземем спешни мерки
16:07
НСИ отчита 3,3% годишна инфлация за февруари, над 89% от левовете вече са изтеглени от обращение
12:39
Адв. Мария Шаркова: Все повече млади хора търсят "бърза и лесна красота, без да си дават сметка за възможните рискове"
10:22
Проф. Тодор Кантарджиев: В момента грипните инфекции намаляват рязко за сметка на бокавируси и риновируси
08:26
Полк. Йордан Костадинов: Трудно ми е да бъда оптимист, когато виждам как всеки следващ ден е по-лош от предишния
15.03
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
15.03
Иво Инджев за последиците от войната за Европа: Иран със сигурност е приспал свои терористични клетки с цел да ги събуди, когато е необходимо
15.03
Хотелиер: Много германски туристи искат да почиват на Черноморие, но физически не могат да стигнат до него
15.03
