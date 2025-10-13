ЗАРЕЖДАНЕ...
Потребителската кошница поевтиня с два лева за седмица
"На международните пазари се стабилизират цените на какаото и кафето, което ще доведе до промоции и спиране на ръста на цените на сладки продукти", допълват от ДКСБТ.
"Цените на едро показват тенденцията, за да видим какво се случва на пазара. В търговията на дребно има разнообразни по вид обекти, които са свързани с регионите на предлагане, с луксозността на самите конкретни обекти за продажба. Там няка как да извадим изводи относно тендецията. Тенденцията се вижда в големите мащаби, както е търговията на едро. В момента си направихме труда в 7-8 супермаркета можем да направим потребителска кошница само на промоция с продукти със сравнително високо качество, които са на цената под миналата година, т.е. ако ние направим един рационален избор, може да заплатим около 10% под цената от миналата година. Като цяло наблюдаваме стабилен балансиран пазар с нормални пазарни взаимодействия. Все още не сме влезли в есенния период, характерен с малко повече напрежение, когато се намалява стоката", каза председателят на ДКСБТ Владимир Иванов.
