ЗАРЕЖДАНЕ...
Потребителската кошница продължава да поскъпва, ето къде цените са най-високи
©
С 11% през тази седмица е поскъпнало зелето, с почти десет на сто - картофите. Увеличение има и в цените на яйцата, краставиците и киселото мляко.
Червените чушки поевтиняват с близо 6%, намаление има в цените на брашното, доматите, прасковите и кайсиите.
Най-високи цени на едро на отделни продукти тази седмица са отчетени в София. Цената на кашкавала в столицата минала 30 лева за килограм на едро, докато в Благоевград цената е малко над 12 лева, предава БНТ.
В София най-скъпи са и сиреното, каймата, оризът, олиото и брашното.
Още по темата
/
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
30.08
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
26.08
Собственик на мандра: От години не съм вдигал цените на едро, но търговците слагат яки надценки
17.08
Птицевъд: Европейските стандарти водят до трайно повишаване на цените, но гарантират високо качество
15.08
Още от категорията
/
След инцидента в Несебър: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения?
12:02
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи – стряскаща статистика, но има разрешение
30.08
Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
30.08
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
30.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.