Потребителската кошница с основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци вече струва 57 евро от началото на годината. Това каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в Министерския съвет.

Той добави, че потребителската кошница е поскъпнала с 5 евро за периода от януари до 9 февруари. 

Иванов съобщи, че в МВР е постъпил сигнал за предлагане на фалшиво ев
ро в TikTok. "От началото на годината до 5 февруари 2026 г., са регистрирани 110 опита за прокарване на неистински евробанкноти. В МВР са образувани 5 досъдебни производства. Общият брой иззети банкноти е 42, включително 6 с номинал 20 евро, 19 с номинал 50 евро, 15 с номинал 100 евро, 1 с номинал 200 евро и 1 с номинал 500 евро", обясни той.