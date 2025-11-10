Потребителската кошница вече е 100 лева. Тази седмица е поскъпнала с 2 лв. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Няма драстични увеличения на дадени продукти, миналата седмица цената беше 98 лв.От основните хранителни продукти е паднала само цената на сиренето. Килограмът краве сирене e 12 лева.Най-много са поскъпнали тиквичките с 51 стотинки.Тази седмица поскъпват още ябълките, краставиците и пиперът.