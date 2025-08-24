Пожарът, възникнал този следобед в старозагорското село Средец е потушен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора заПо неофициална информация огънят е пламнал около 2 часа следобед и бързо обхванал стърнища, като се е прехвърлил и върху частни имоти. Изгорял е и покривът на необитаема сграда. На мястото са пристигнали 5 пожарни автомобила.По информация на полицията екип на Районната противопожарна служба ще остане на място, за да наблюдава мястото на инцидента.