Повдигнаха обвинения на двама от моряците на кораба "Верила"

© Двама мъже от кораба "Верила" се изправиха пред съда на специално заседание на Окръжния съд в Лимерик на 24 декември, съобщи The Journal.



На мъжете, на възраст 32 и 24 години, са повдигнати две обвинения.



Четирима други моряци, които бяха арестувани в рамките на разследването, бяха освободени без обвинения и в момента се подготвят досиета за Службата на директора на прокуратурата (Office of the Director of Public Prosecutions).



Смята се, че конфискуваната стока е на стойност около 21 млн. евро (41.83 млн. лева) и тежи 300 кг. Ирландският вестник съобщава, че митническите власти са очаквали по-голям товар, вероятно един тон, когато са нахлули на кораба.



Вестникът е научил за подозренията на властите, че наркотиците вероятно са от южноамерикански картел, свързан с европейски наркобанди.



Стоката е открита на борда на товарен кораб на 19 декември.



Корабът е пътувал от Южна Америка през Канада. По-рано тази седмица Irish Independent научи, че детективите са иззели редица електронни устройства, включително мобилни телефони, като част от разследването.