Повече чужденци, отколкото българи учат медицина у нас
Впечатление прави, че те са концентрирани само в няколко професионални направления, сочи справка на ФОКУС.
Документът показва, че общият брой действащи студенти през учебната 2024/2025 година е 190 650. От тях действащите студенти български граждани са 174 118, което представлява 91.33% от всички действащи студенти в страната.
Най-висок е делът на българските граждани сред студентите в Северния централен район – 98.85% (съответно само 1.15% е делът на студентите чужди граждани), а най-нисък е делът на българските граждани сред студентите в Северозападния район – 73.44%, където 26.56% са студентите чужди граждани.
Делът на студентите чужди граждани се увеличава през последните години и достига 8.67% от действащите студенти в страната през учебната 2024/2025 година (общият брой чуждестранни студенти е 16 532).
Чуждестранните студенти обаче са концентрирани в относително малък брой професионални направления. Над половината (59%) от всички чуждестранни студенти в страната се обучават само в две професионални направления – "Медицина“ (49.2%) и "Дентална медицина“ (9.9%).
"Медицина“ е единственото професионално направление в България, в което студентите чужди граждани преобладават – 58.6% са чуждестранните студенти спрямо 41.4% български. В ПН "Дентална медицина“ чуждестранните студенти са 47.8%, във "Ветеринарна медицина“ – 32.5%, а във "Фармация“.
