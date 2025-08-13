Повече часове по математика, български език, литература и природни науки, за сметка на по-малко часове по чужди езици в гимназиите. Такива промени предлагат от образователното министерство. Как приемат идеята ученици, учители и родители."Часовете по чужди езици в VIII – XII клас при интензивно и разширено изучаване на чужд език са повече от тези по български език и литература и повече отколкото по математика и природни науки, взети заедно. Това изкривяване се получава както от действащите рамкови учебни планове, така и от експанзията на профил "Чужди езици“ и на паралелките с интензивно и разширено изучаване на език", обясняват от МОН."Последните две реформи в учебния план бяха именно в тази посока - увеличаване на чуждоезиковата и профилираната подготовка за сметка на общообразователната. В резултат на това днес българските ученици се справят доста по-добре с чуждите езици в сравнение с преди 25 години и много по-лошо с математиката и природнитенауки. Влошени, макар и не толкова силно, колкото по математика и природнинауки, са и резултатите по български език и литература. Констатираме по-лошитерезултати както чрез националното външното оценяване, така и чрез PISA", припомнят те.