ЗАРЕЖДАНЕ...
Повече математика, български и природни науки, но за сметка на чуждите езици
©
"Часовете по чужди езици в VIII – XII клас при интензивно и разширено изучаване на чужд език са повече от тези по български език и литература и повече отколкото по математика и природни науки, взети заедно. Това изкривяване се получава както от действащите рамкови учебни планове, така и от експанзията на профил "Чужди езици“ и на паралелките с интензивно и разширено изучаване на език", обясняват от МОН.
"Последните две реформи в учебния план бяха именно в тази посока - увеличаване на чуждоезиковата и профилираната подготовка за сметка на общообразователната. В резултат на това днес българските ученици се справят доста по-добре с чуждите езици в сравнение с преди 25 години и много по-лошо с математиката и природните
науки. Влошени, макар и не толкова силно, колкото по математика и природни
науки, са и резултатите по български език и литература. Констатираме по-лошите
резултати както чрез националното външното оценяване, така и чрез PISA", припомнят те.
Още по темата
/
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ситуация. Ние не се занимаваме със сплетни
10:53
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
09.08
"Да, България": Министерският съвет бяга от отговорност и прехвърля топката на Народното събрание
07.08
Още от категорията
/
Българите се придвижват по-бързо между два града, ако пътуват през Румъния. Пътят им се съкращава с 30 минути
13:06
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по време на лятната ваканция на децата си
12:54
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при покупка на имот
12:40
Синдикатите не са съгласни с предложената от правителството линия на бедност, предлагат 18 лева отгоре
10:38
Шкварек: С престъпността успешно са се справили общества, в които те хващат и наказват винаги, когато нарушиш закона
10:14
Хампарцумян: Ако наистина има необосновано покачване на цените, то те в крайна сметка те ще се стабилизират
09:58
Украинска журналистка за акцията в оръжейни офиси в България: Явно някъде службите ви са продънени
08:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.