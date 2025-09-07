ЗАРЕЖДАНЕ...
Повече от 1000 души от 49 държави участват в мащабно учение на НАТО у нас
От днес до 12 септември страната ни ще приеме 20-ото учение на НАТО по управление на извънредни ситуации – BULGARIA 2025, координирано от Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre.
Основната оперативна част ще се състои в Монтана, но стратегическият сегмент с участието на НАТО, ЕС, ООН и партньори ще се проведе именно на територията на летище "Васил Левски“ превръщайки aeропорта в ключова платформа за гражданско-военно сътрудничество.
Повече от 1000 участници от 49 държави, включително оперативни екипи от 21 страни, спасители, учени, доброволци и експерти, ще тренират реакция при сложни кризи: природни бедствия, химически и радиологични инциденти, дезинформация и др.
Учението ще демонстрира как новите технологии променят управлението на кризи и ще повиши съвместимостта между партньорските страни.
