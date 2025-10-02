ЗАРЕЖДАНЕ...
Повечето търсени апартаменти са от този вид и с допълнителни възможности
© Plovdiv24.bg
Но много млади хора с високи доходи все още не са готови да купят собствен имот. Причините за това може да са много, например още не са решили дали кариерата им ще бъде в България или в чужбина, не са избрали подходящ квартал, предпочитат да имат по-голяма мобилност вместо да инвестират в обзавеждане и т. н. Те наемат добре обзаведени апартаменти.
В София има имоти с много широк диапазон на цените. Затова хората избират имот според финансовите си възможности. В идеалния център и в района около Докторски паметник цените са високи и често купуват имоти с инвестиционна цел. Но на пазара има и по-евтини предложения. Хората разглеждат разумно, мислят, сравняват офертите на пазара, разглеждат по няколко жилища преди са изберат имот, който най-добре отговаря на изискванията им.
Голям е делът на сделките с имоти, финансирани с ипотечни кредити. Често дори хора, които имат по-голямата част от парите за покупка на жилище, взимат кредити, с които покриват по-голяма част от цената. Причината за това е, че при изгодните банкови лихви те не искат да дадат всичките си налични пари за покупката, искат да им остане определена сума за обзавеждане, както и да имат определен резерв от пари за непредвидени случаи. Преди да изберат имот е добре купувачите да проверят в банка какъв кредит може да получат. Така ще знаят към имоти с каква цена могат да се насочат, пише "Труд".
Още от категорията
/
Километрични задръствания на АМ "Тракия" заради ремонтите: Обходният маршрут е в лошо състояние
09:39
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
08:54
Ако сте на сумарно работно време, работодателят е длъжен да ви предупреди за промени в графика поне 24 часа предварително
08:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Експерт: Нищо няма да се оправи със закриването на ДАИ
22:02 / 01.10.2025
НЗОК ще покрива домашно лечение с лекарства за още няколко заболя...
22:48 / 01.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна ...
21:15 / 01.10.2025
България загуби голям учен
20:04 / 01.10.2025
Извънредно заседание! Приеха промени в Закона за държавния бюджет...
19:19 / 01.10.2025
Икономист: България има най-високия ръст на заплати в администрац...
19:19 / 01.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.