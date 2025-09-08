Днес следобед е възникнал пожар на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, съобщиха от Областна администрация Хасково. Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви.Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на РДПБЗН -Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.Няма опасност за населените места.