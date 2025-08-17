ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожар пламна до аквапарк в Несебър, има и силен вятър
©
Първоначално на място са изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН – Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се е разпространил, което е наложило включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.
Още по темата
/
Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е като завода за коли на Кирил Петков - без резултат
14.08
Мъж за пожара край Тутракан: Най-вероятно е умишлено! Печка сама да се запали не съм видял досега
14.08
Премиерът приветства най-младите доброволци от пожарите край Сунгурларе: Нека това е заразителният пример
13.08
Още от категорията
/
Боян Юруков за продажбата на държавни имоти: Списъкът изчезна, заявките за прозрачност ги няма
11:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.