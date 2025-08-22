ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарни сирени и линейка на АМ "Тракия", движението е затруднено заради тежка катастрофа
На магистралата се е образувала тапа и е преминал пожарен автомобил с включени сирени.
От пожарната съобщиха за "Фокус", че става въпрос за катастрофа между ТИР и лек автомобил на 26 км от АМ "Тракия". На мястото е пристигнал пожарен автомобил.
Нашият читател споделя, че на мястото е пристигнала и линека, а катастрофата изглежда тежка. След участъка на ПТП-то движението се нормализира.
От МВР все още нямат информация по случая.
