Затворен за движение е пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан (общ. Асеновград).

Причината е, че пожарът, който възникна по-рано днес край Горнослав се разраства и е достигнал пътната артерия. Призовават се жителите и гостите да не предприемат пътуване в района, казват от Община Асеновград. 

"Фокус" припомня, че огънят възникна в близост до гробищата. На терен са 6 екипа на пожарната.