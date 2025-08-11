ЗАРЕЖДАНЕ...
Пожарът край Сунгурларе е овладян, властите решават дали хората могат да се завърнат по домовете си
©
Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов заяви, че пожарът е овладян: "Пожарът е овладян. Огромни благодарности на всички институции. Всички са тук на терен и работим рамо до рамо".
Припомняме, че ситуацията със стихията днес се усложни. Властите активираха системата за известяване при бедствия BG-Alert. Жителите на село Скала бяха евакуирани, а на терен пристигнаха и двата шведски самолета и хеликоптера Black Hawk.
"Хората отказват евакуация, защото имотът им е най-скъп. Там са живеели, всичко им е там, плачеха. Някои принудително ги изкарахме. В центъра на селото са, там е безопасно. Осигурен е транспорт, щяхме да ги свалим до Славянци, заяви директорът на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов.
"Над 14 пожарни са на терен. Над 40 пожарникари работят. Вертолета от базата в "Ново село" до преди малко гаси огъня", каза още областният управител.
Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов заяви, че ситуацията днес се е усложнила заради ураганен вятър, който рязко е разпалил огнището край село Скала: "Към момента няма жилищни постройки, които да са засегнати. В момента няма опасност за населеното място. Хората са евакуирани, осигурили сме място, където да нощуват. Токът беше спрян, вече е пуснат. Ще преценим дали е безопасно хората да се върнат по домовете си".
Два патрула на полицията ще останат през цялата нощ в селото.
Още по темата
/
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Майка ми и баща ми така са ме възпитали
11.08
Кметът на Сунгурларе: До 2 ч. снощи бяхме в гората! От 15 години работя в системата - не помня досега да е имало такъв пожар с такива големи мащаби!
11.08
16-годишният Даниел носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пламъците край Сунгурларе
10.08
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
09.08
Още от категорията
/
Диана Русинова към АПИ: Този участък категорично не е обезопасен и инцидентите тук няма да спрат
11.08
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
11.08
Ето какво идва утре
10.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Наши сънародници са се включили в издирването на Илия, който изче...
21:04 / 11.08.2025
Капитан Николай Илиев загина при катастрофата в Ямболско
21:04 / 11.08.2025
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Ма...
20:14 / 11.08.2025
Вижте кадри от огнения ужас в Сунгурларско!
19:56 / 11.08.2025
Тежка катастрофа, военни са ранени, а също и трети човек
19:34 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
19:36 / 11.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.