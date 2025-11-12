Позиция на Пациентски организации "Заедно с теб" относно случая с кучето Мая
От организацията подчерта още, че осъждат остро поведението на лекаря, от когото се очаква хуманно отношение и състрадание.
Ние не толерираме проявите на агресия и призивите за насилие, както и не одобряваме очернянето на ВМА (Военномедицинска академия). Болницата носи отговорност единствено за професионалните качества на медиците, които работят там.
До Пациенски организации “Заедно с теб" редовно има благодарствени отзиви от доволни пациенти и близки, получили професионална грижа и човешко отношение във ВМА.
С нашата позиция искаме и да подкрепим съвестните, професионално отговорни, състрадателни, грижовни медици от ВМА, защото те заслужават нашата благодарност!
