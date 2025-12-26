Позволено, но с разрешение на търговеца: През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с евро и с левове
ФОКУС направи важната справка:
Законът за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) не забранява смесеното плащане, от което следва, че е допустимо клиент/потребител да плати за една трансакция едновременно в левове и в евро (независимо дали плащането се осъществява: с банкноти и монети в двете валути; с платежна карта/ваучери за храна в евро и банкноти и монети в левове; или други подобни хипотези).
От друга страна, с цел да не бъдат натоварвани излишно, в съответствие с принципа на ефективност и икономичност, на търговците им е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания.
Търговците следва да поставят на видно място в обекта уведомление, че в периода на двойно обращение приемат или не приемат смесени плащания и в двете валути.
