Правителство, синдикати и работодатели се събират извънредно заради проектобюджета за догодина
© Фокус
В план-сметката са заложени рекордни приходи и разходи. Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за догодина достига до 10,5 млрд. евро.
Бюджетът на Здравната каса за догодина ще бъде в размер на над 5,5 млрд. евро, което е с 14% повече от парите за тази година.
260 млн. евро са отделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекарите без специалност, а за медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите по 1550 евро.
Предвидено е минималната работна заплата да стане 620 евро или 1213 лв. Увеличава се и размерът на майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец или 900 лв.
Предстои също пенсионната вноска да се увеличи с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход да скочи на 4600 лева.
Синдикати и работодатели вече изразиха резерви към финансовите разчети в бюджета за догодина, припомня БНТ. След като бъде обсъден от тристранния съвет, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството и внесен в Народното събрание.
Още по темата
/
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
09:41
Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, а не да плаща заплати и пенсии
09:31
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени, за да излезем от бюджетната тиня
04.11
Дацов: Ако някой смята, че растеж се прави, като се увеличават данъците, просто измисля нова икономика
04.11
По търсенето в интернет се оказа, че най-притеснени са пенсионерите от 5 града, ама и Варна е сред тях
04.11
Още от категорията
/
Борисов: Преговарях със САЩ и Великобритания да паднат санкциите по "Магнитски" на Пеевски и Горанов!
09:54
Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти
04.11
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
04.11
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Проф. Дуранкев: Вероятно следващо правителство ще направи промени...
22:39 / 04.11.2025
Проф. Димитров: Едно е да сте по-малка държава със собствена валу...
20:20 / 04.11.2025
Заведенията против Бюджет 2026: Не може дефицитът да се покрива з...
19:39 / 04.11.2025
Милен Керемедчиев: Намаляването на американските войски в Европа ...
19:39 / 04.11.2025
Пиер Граменя: България няма да спасява по-богати държави от евроз...
18:28 / 04.11.2025
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор н...
17:52 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.