Правителството обсъжда заем от 250 млн. евро
Очаква се приемане и на решение за провеждане на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт.
Във входа на обсъждането се очаква да се приеме и проект за Решение за предложение до Народното събрание, за ратифициране на Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България.
Проектът е за период от 2021 - 2027 година и ще подпомогне финансирането на различни проекти.
Сключването на Рамковото споразумение е предвидено в бюджета за тази година, съобщи NOVA.
