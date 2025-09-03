ЗАРЕЖДАНЕ...
Правителството одобри промени по приемането на еврото
Към момента вече са извършени всички дейности от първа и множество дейности от втора фаза на комуникационната кампания, сред които изработване и излъчване на информационни видеоклипове за еврото по националните телевизии, организиране на конференции, стартиране на специален информационен сайт за еврото и много други.
Съгласно Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната, отговорните държавни институции имат задължението да провеждат информационна кампания по процеса за въвеждането на еврото в страната. С направените изменения се оптимизират разходите по гореописаното постановление, свързани с информационните и комуникационните дейности по въвеждане на еврото в Република България.
