Правителството осигури 25 млн. евро за изпълнение на Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата заради войната в Близкия Изток. Държавата ще подкрепи хората от уязвими социални групи с по 20 евро месечно, за да компенсира по-големите им разходи на транспорт.Право на тази подкрепа ще имат физически лица, чийто средномесечен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Това съобщиха от Правителствена информационна служба.Сумата е равна на двукратния размер на линията за бедност за миналата година. В случай, че няма информация за доходите на човека за 2025 г., доходният критерий за достъп до подпомагане ще е 537,88 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за 2024 г.Компенсацията ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане само на лица, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство, или имат договор за лизинг. Превеждането на средствата ще започне, в случай че в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел надхвърли 1,60 евро за литър по данни на Националната агенция за приходите.Средствата за обезпечаване на Програмата ще се предвидят по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Те ще се финансират съгласно Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.