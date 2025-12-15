Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г., в размер на 30 000 000 лв., с цел предоставяне на трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване във връзка с лечението на лица до и над 18 годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.С проекта на акт се предлага необходимите допълнителни средства за 2025 г. в размер на 30 000 000 лв. да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 година.С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност и ще се предотврати създаването на социално напрежение и натиск. Кабинетът прие също Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. Вътрешнокомпенсираните промени се извършват основно поради формирана икономия в резултат на нереализирани обществени поръчки, като разходите се насочват към такива с незабавна реализация.Извършено е и преразпределение на разходите за персонал без да се променя общо утвърденият им размер. Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 7 800 000 лв., за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. Осигуряването на тези средства ще даде възможност за организирането и провеждането на скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката и злокачествени новообразувания на дебелото черво.