Правителството подава оставка!
Това научи "Фокус" от 3 независими и сигурни източници.
Всеки момент се очаква пресконференция, на която ще бъде обявена оставката на кабинета.
Очаквайте подробности.
13:16
09:24
Голям Ботев
преди 27 мин.
А дано! Оставката на правителството обаче е само първата стъпка към нещо Различно. Ако народа не отиде масово на следващите избори и не гласува с ума си, а гласува с джоба си, ще станем свидетели на още от същото. Не на Купения вот! Не на Протестния вот! Вот за нещо Ново и Различно!
