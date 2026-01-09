Министерският съвет одобри Меморандум за разбирателство между правителството и "ЕндуроСат“ за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект "Развоен космически център“. С днешното решение се създава и междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на инвестицията.Новият развоен космически център е оборудван с усъвършенствани машини и съвременни технологии за разработване на нов клас сателити. Размерът на инвестицията на компанията е близо 11 млн. евро, а новите висококвалифицирани работни места - 50.Инвестиционният проект е амбициозна инициатива, целяща значително разширяване на развойния капацитет на компанията, която е лидер в космическите технологии. Изпълнението на проекта ще допринесе за укрепване на космическия сектор в България и ще създаде нови възможности за висококвалифицирани специалисти в областта на космическите технологии.Всички разработки са предназначени за износ, като основни пазари са ЕС, САЩ, Япония и др.